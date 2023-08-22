يسبب الوفاة.. طبيب يحذر هؤلاء الأشخص من شُرب اللبن|مفاجأة عن حليب الحمير

حذر طبيب عقاقير سعودي من أن الحليب عمومًا قد يسبب وفاة الأشخاص التي تعاني من حساسية اللاكتوز، مشيرًا إلى أن حليب الحمير صحي ويستخدمه البعض كعلاج لعدة أمراض.

أضرار الحليب على مرضى حساسية اللاكتوز

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أوضح الطبيب أن كل أنواع الحليب تحتوي على دهون وكوليسترول، ولكن بإختلاف النسبة من نوع إلى آخر، سواء حليب إبل أو غنم أو بقر"، منوهًا أن النسبة الموجودة في حليب الإبل لا تضر الإنسان.

أضرار الحليب على مرضى حساسية اللاكتوز

فوائد حليب الحمير

وأضاف الطبيب: "البعض يفضل تناول حليب الخيول، في حين يستخدم البعض حليب الحمار كعلاج، معتبرين أنه صحيًا"، مشيرًا إلى إلى أن سكر الحليب اللاكتوز لا يوجد في أغلب الخضروات والفاكهة، بينما يوجد في الحليب، ولكن من لديهم حساسية من اللاكتوز يجب عليهم عدم تناوله، لأن أغلبهم إذا تناولوه قد يتعرضون لأضرار تصل إلى الوفاة.

كما أكد طبيب العقاقير أن كل أنواع الحليب تحتوي على المعادن مثل الحليب والنحاس والمغنسيوم والكالسيوم وغيرها، بالإضافة إلى أنواع السكاكر.