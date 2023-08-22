أعلنت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي عن القائمة النهائية الفائزة بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021-2024 حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات 33 صوتاً.

إعلان نتائج انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية

وأعلنت اللجنة عن فوز الأعضاء المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وكشفت اللجنة الانتخابية عن أسماء الأعضاء الـ9 الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادت الأولمبية وهم ناصر محمد التميمي من اتحاد الجودو بعدد أصوات 31 صوتاً، وأحمد عبدالملك أهلي من اتحاد التنس بعدد أصوات 30 صوتاً، وعبد العزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة بعدد أصوات 30 صوتاً، وإبراهيم عيسى الزعابي من اتحاد كرة الطاولة بعدد أصوات 30 صوتاً، وأمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم بعدد أصوات 30 صوتاً، ومحمد عبدالله المر من اتحاد ألعاب القوى بعدد أصوات 29 صوتاً، ونبيل محمد عاشور من اتحاد كرة اليد بعدد أصوات 29 صوتاً، ومنصور جمعه بو عصيبه من اتحاد الدراجات بعدد أصوات 28 صوتاً، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي بعدد أصوات 27 صوتاً، فيما فازت خلود جمعه الظاهري من اتحاد الدراجات بعضوية مجلس الإدارة عن المقعد المخصص للمرأة بعدد أصوات 17 صوتاً.

ومضت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية في إتمام العملية الانتخابية وفقاً للقواعد الواردة في أحكام لائحة الانتخابات بعد عدم وجود أية اعتراضات من طرف الأعضاء المصوّتين، حيث تم الإعلان عن الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للفترة الانتخابية (2021 – 2024 ).

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية اليوم الثلاثاء، المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن بند الانتخابات.