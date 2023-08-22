رسائل المصريين بالخارج لوزيرة الهجرة بعد انعقاد مؤتمرهم الأخير.. فيديو

أرسل عدد كبير من المصريين بالخارج، آراءهم حول مؤتمرهم في نسخته الرابعة، والذي نظمته وزارة الهجرة نهاية يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مصري بالخارج، معبرين عن سعادتهم بتواجدهم بوطنهم الأم.

وجاءت الآراء في كلمات مسجلة وفيديوهات، تحمل رسائلهم في مؤتمرهم الرابع، كالتالي:-

حيث استهل محمد عبد الرازق من أبناء الجالية المصرية في الإمارات وقال: “إن المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها وهو بلورة لجهود وزارة الخارج خلال عام لخدمة المصريين بالخارج وحضور وزراء مختصين للرد على استفسارات المصريين بالخارج وتوفير حياة كريمة”.

وتابع: " إن المؤتمر يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج ونحن قلبًا وقالبًا مع بلدنا، وسعداء بنجاح المؤتمر في جمع المصريين بالخارج، شكرًا لفريق عمل الوزارة على الجهد المتميز، وعلى رأسهم معالي الوزيرة".

كما ثمنت الدكتورة داليا البيلي، صيدلانية مقيمة في دولة الكويت الجهود الرائعة التي تقوم بها وزارة الهجرة المصرية بقيادة الوزيرة الوطنية السفيرة سها جندي وما تقوم به الوزارة من دور رائد في إيصال صوت المصريين بالخارج لكافة المسؤولين داخل مصر مما يساعد على تدليل كافة العقبات التي تواجههم، بجانب ربطهم بالوطن الغالي مصر وذلك تماشيا مع استراتيجية ورؤية الدولة المصرية رؤية مصر 2030 بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه، والتي دائما تضع في الاعتبار الأول مصلحة المواطن المصري.

وأضافت البيلي: "المؤتمر كانت محاوره قوية تمت فيها مناقشة كافة متطلبات المصريين بالخارج في مجالات متعددة مثل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وأيضا الخدمية والاجتماعية والثقافية والتعليمية كان من أهم الأمور التي تمت مناقشتها في خلال المؤتمر تأسيس شركة استثمار المصريين بالخارج وأيضا السياسات النقضية والمناخ الاستثماري والمحفزات التي تحفز على الاستثمار داخل مصر، كما تم الحديث عن تسوية المواقف التجنيدية، للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية"

وأضافت الد كتورة داليا البيلي أن مشاركة المصريين بالخارج في هذه النسخة يأتي ضمن جهودهم في الدفاع عن دولتنا المصرية ومحاربة الشائعات المغرضة وخاصة مع قرب الاستحقاق الرئاسي القادم.

بينما اشاد نشات زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي نيويورك بجهود وزارة الهجرة المصرية، على حسن إدارة واستقبال المصريين في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، والتى كانت تتويج لسلسة من المؤتمرات الناجحة على مدار الأعوام السابقة، مشيرا الي ان مؤتمر وزارة الهجرة أصلح عادة واحتفال سنوي يحرص المصري في الخارج على المشاركة والتواجد فيه بصفة دائمة.

وأضاف "زنفل" أن فكرة أن نتجمع ونتقابل ونلتقي جميعا من مختلف دول العالم الجاليات الاتحادات حول العالم، وزيادة حجم علاقتنا نجاح كبير جدا يحسب للجهة الداعية لنا وهي وزارة الهجرة، ناس كتيرة تعرفت بيهم على الجروبات والسوشيال ميديا، وكنت محتاج اتعرف عليهم مباشر أتحدث معهم، كما أن المؤتمر اتاح فرصة اللقاء المباشر مع عدد من الوزراء ذات الصلة بشؤون المصريين بالخارج، والسادة النواب وعدد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وأردف حديثه قائلا :- شخصيا استمتعت بالحضور والمشاركة في هذا الحدث العظيم، وكنت فخور وسعيد وأنا أشاهد توصيات جلسات الجسر المصري حاضرة بقوة في جلسات المؤتمر، أظن أن المؤتمر في مجمله ناجح، وقدم رسالة في وقت حساس تمر به دولتنا الحبيبة ، وأعاد إلى الواجهة المصريين بالخارج بعد فترة فتور فرضها الغياب والسفر وقلة الفعاليات المرتبطة المصريين بالخارج بسبب ظروف كورونا والتى اعقبها حرب روسيا وأكرنيا، مأكدا على أنه أول مرة يحضر 5 وزراء في مؤتمر المصريين في الخارج برعاية رئاسة الوزراء، جلسات التعليم والتجنيد والداخلية كانت مميزة ينتظرها الجميع من أولياء الأمور العاملون في الخارج.

كما شارك الدكتور وسيم السيسي، المؤرخ والباحث في علم المصريات، في مؤتمر المصريين بالخارج النسخة الرابعة، وذلك بدعوة من السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة.

وعبر "السيسي"، عن سعادته، بمشاركته في مؤتمر المصريين بالخارج ودعوة وزيرة الهجرة له، قائلًا: " كان حضور المصريين بالخارج حوالى ألف مصرى، وكان ترحاب الدولة بهم عظيمًا، من الوزراء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم".

تعليقات أخرى من المصريين بالخارج لمؤتمرهم الرابع، شاهد الفيديو:-