حملة لرفع التعديات والإشغالات في قرية النخيلة بأسيوط

تم تنفيذ إجراءات قانونية صارمة في قرية النخيلة بمركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس المركز والمدينة، وبإشراف حمدي خراشي، رئيس الوحدة المحلية للقرية، بهدف متابعة ومنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا.

وفي إطار هذه الجهود، تم رفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام بقرية النخيلة. وقامت الجهات المعنية بتطبيق القانون وأخذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، في إطار التصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام السلطات المحلية بضبط الانضباط العام وتحقيق النظام في قرى المدينة، فضلاً عن استعادة الشوارع والممتلكات العامة للمواطنين وضمان حقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود شاملة لتأمين العيش المشترك السلمي والمستدام في المجتمع، وضمان حقوق المواطنين في الاستفادة من المرافق العامة بوجه عام.

تهدف هذه الإجراءات إلى ترسيخ مفهوم حكم القانون واحترام السلطة وتعزيز الشعور بالأمان والثقة بين المواطنين والسلطات المحلية. ويشير هذا التدبير إلى حزم وقوة التعامل مع أي شكل من أشكال التعدى على الملكية العامة وغيرها من الانتهاكات المخالفة للقانون.

في هذا السياق، تؤكد السلطات المحلية على استمرار جهودها للحفاظ على النظام وضبط الانضباط في جميع أرجاء المنطقة؛ من خلال متابعة دورية ومنتظمة وتشديد الرقابة على البناء وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة، تحقيقًا لتنمية مستدامة ورفاهية السكان.

تؤكد الوحدة المحلية أنها ستستمر في تكثيف جهودها للحفاظ على النظام وتنظيم الملكية العامة، وتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين للإبلاغ عن أي تعديات جديدة أو انتهاكات للقوانين، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وبيئة سكنية مريحة وآمنة في جميع أنحاء المدينة.

حملة لرفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام في قرية النخيلة بابوتيج

حملة لرفع التعديات والاشغالات الموجودة بالشارع العام في قرية النخيلة بابوتيج