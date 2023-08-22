حمله مكبرة بحي غرب أسيوط لرفع الإشغالات والنظافة

شن حي غرب بحملة كبيرة لفرض الانضباط في الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي. وقد تم تنسيق الحملة مع رخص المحلات والإعلانات والبيئة. قاد الحملة أبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب، بالتعاون مع كرم عبد الحفيظ وأشرف طنطاوي، نائبي رئيس الحي، وفريق قسم الأشغالات بقيادة إسلام القرن، وإدارة الإعلانات بقيادة عبد الرحمن توفيق، والمتابعة الميدانية بالحي بقيادة سالم محمد. تهدف الحملة إلى رفع جميع العوائق التي تعوق حركة المرور وتعيق سهولة حركة المواطنين. وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد كبير من المخالفات المتنوعة في مجال الأشغال والإعلانات والنظافة والبيئة.

وأوضح أبو العيون، رئيس حي غرب، أن هذه الحملات تأتي ضمن الحملات التي يقوم بها الحي يومياً، سواء كانت حملات نظافة أو تجميل أو رفع العوائق، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للحي وتسهيل حركة المواطنين. وشدد أبو العيون على ضرورة استمرار هذه الحملات لردع المخالفين والحفاظ على الانضباط وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما ناشد أصحاب المحلات التي تعمل بدون ترخيص أن يتجهوا بسرعة إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحلات.

حمله مكبرة بحي غرب اسيوط لرفع الاشغالات والنظافة والبيئة وتحرير محاضر بالمخالفات

حمله مكبرة بحي غرب اسيوط لرفع الاشغالات والنظافة والبيئة وتحرير محاضر بالمخالفات

حمله مكبرة بحي غرب اسيوط لرفع الاشغالات والنظافة والبيئة وتحرير محاضر بالمخالفات

حمله مكبرة بحي غرب اسيوط لرفع الاشغالات والنظافة والبيئة وتحرير محاضر بالمخالفات

حمله مكبرة بحي غرب اسيوط لرفع الاشغالات والنظافة والبيئة وتحرير محاضر بالمخالفات

حمله مكبرة بحي غرب اسيوط لرفع الاشغالات والنظافة والبيئة وتحرير محاضر بالمخالفات