محمد صلاح ينتقل لـ اتحاد جدة خلال ساعات

يتواصل الغموض حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من قبل اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "الكأس" السعودية، أن اتحاد جدة حسم صفقة محمد صلاح خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة النمور ستعلن عن انتقال صلاح لصفوف الفريق، بعدما نجحوا في التوصل لاتفاق مع إدارة الريدز.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أمس الأثنثن، أن رئيس اتحاد جدة أنمار الحائلي، سافر لإنجلترا من أجل إنهاء صفقة محمد صلاح.

وأشارت إلى أن صفقة محمد صلاح أصبحت مطلب جماهيري من قبل عشاق اتحاد جدة، بعدما تعاقدت الإدارة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وشددت على أن التعاقد مع الدولي المصري سيصبح بمثابة مصالحة للجماهير، خاصة وأن اللاعب يعد صفقة من العيار الثقيل.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة عرض على محمد صلاح الحصول على 2 مليون يورو كراتب إسبوعي، بجانب إمتيازات أخري.