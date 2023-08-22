يحيي خالد يعلق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان

علق يحيي خالد نجم كرة السلة المصرية على انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد حتى 2028.

وأكد يحيي خالد أن انتقاله إلى باريس سان جيرمان خطوة مهمة في تاريخه ومسيرته الرياضية لافتا أن البطولات المحلية في كرة اليد الفرنسية قوية وهو أحد أهم الأسباب التي جعلته متحمس للانتقال إلى العملاق الفرنسي.

وأضاف يحيي خالد أن الدوري الفرنسي يمتلك جودة عالية وتنافسية قوية سوف تطور مستواه بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

ويعد يحيي خالد أبرز نجوم كرة اليد في السنوات الأخيرة لكنه غاب عن منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم الأخيرة والتي حصد خلالها منتخب مصر المركز السابع، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها على مستوى الركبة والتي كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

ويعتبر باريس سان جيرمان من أقوى الفرق في لاعبة اليد داخل أوروبا، وحامل لقب الدوري الفرنسي.

ويعتبر يحيى خالد ثالث لاعب مصري يحترف في صفوف باريس سان جيرمان.

وبدأ يحيى خالد مسيرته في كرة اليد بنادي الزمالك قبل تألقه مع النادي منتخب مصر لينتقل لفيزبرم المجري في صيف عام 2019 على سبيل الإعارة قب لأن ينتقل بشكل نهائي في 2021 ، حيث حقق رحلة احتراف مميزة في النادي المجري محققا 7 ألقاب وأصبح واحد من أهم اللاعبين في الفريق والمجر ودوري أبطالأوروبا .