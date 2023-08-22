حملات مكبرة لضبط شوارع ومدن أسيوط

في إطار توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وفرض الانضباط في الشوارع، وتم تنفيذ حملات شاملة في منطقة كوبري الأربعين بتعاون مع قسم الأشغال والحملة الميكانيكية بإشراف أبو العيون.

حي غرب أيضًا قام بحملة كبيرة لفرض الانضباط على الشوارع والطرقات داخل نطاق الحي بقيادة رئيس الحي أبو العيون إبراهيم، ونائبيه طنطاوي وكرم عبدالحفيظ، وفريق قسم الأشغال بقيادة إسلام القرن والمتابعة الميدانية بقيادة سالم محمد. هدفت الحملة إلى إزالة جميع العائقات التي تعوق حركة المرور وتؤثر في سهولة حركة المواطنين. تم تحرير العديد من المحاضر المتنوعة، سواء كانت تتعلق بالأشغال أو النظافة أو البيئة.

وأكد أبو العيون، رئيس حي غرب، أن تلك الحملات تأتي ضمن الحملات اليومية التي يجريها الحي، سواء كانت حملات تنظيف أو تجميل أو إزالة العائقات، من أجل المحافظة على المنظر الجمالي وتسهيل حركة المواطنين.

كما حث أبو العيون نائبيه على استمرار تلك الحملات لردع المخالفين والحفاظ على الانضباط وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين. وناشد المواطنين أصحاب المحلات التي تعمل بدون ترخيص بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي في الحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتنظيم أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحلات.

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى

"محلية غرب اسيوط" يفرضون الانضباط بشوارع الحى