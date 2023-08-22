شقيقة جورج الراسي تحيي ذكري رحيله فى هذا الموعد

كشفت ساندرين الراسى الراسى عن إحياء الذكرى الأولى للراحل الفنان جورج الراسي، وذلك يوم الأحد المقبل في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل، والذى توفى يوم 27 أغسطس من العام الماضى إثر حادث سير أليم .

وكتبت ساندرين الراسي، شقيقة الفنان الراحل قائلة: "بمناسبة مرور سنة على انتقاله إلى حضن الآب على رجاء القيامة المجيدة المأسوف على شبابه المرحوم الفنان جورج خليل الراسي.. يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الأحد 27 أغسطس 2023 في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل، عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة".

وكانت أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي من خلال تصريحات لها، شعورها بالحزن والألم عند سماعها أغنية كان من المفترض أن تجمع بينها وبين شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا في حادث سير مأساوي أغسطس الماضي.

نادين الراسي

وكشفت نادين الراسي من خلال ظهورها مع الإعلامي علي ياسين ببرنامج "كتاب الشهرة" المذاع عبر قناة الجديد قائلة: "أعتذر وعدم طرح الأغنية ليس بيدي، وسيأتي يوم تبصر فيه الأغنية النور، عندما يأخذ مؤلفها طوني أبي كرم وقتًا أطول".

جورج الراسي

تابعت نادين الراسي حديثها معلقه: "جورج طول عمره بيغني لايف، وطوني فضل الانتظار حتى يكون جاهزًا، لكن جورج انشغل بتعليمي تسجيل الأغنية، وأصبح الجزء الخاص بصوتي فقط هو الجاهز".

نادين الراسي

رحيل جورج الراسي

توفي جورج الراسي في الساعات الأولى من صباح السبت 27 أغسطس 2022، في حادث سير بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء عودته من سوريا عقب إحياء حفل هناك، وكان برفقته في السيارة، زينة المرعبي، منسقة أعماله والتي توفيت هي الأخرى في الحادث نفسه.

كشف تقرير الطب الشرعي للمطرب اللبناني الراحل جورج الراسي سبب وفاته، وجاء فيه أن الجثة سليمة ولم تتشوه، وهناك كسور في القفص الصدري والرأس، نتيجة الاصطدام القوي بالحاجز الإسمنتي، بحسب موقع جريدة النهار اللبنانية.

صرَّح أشرف الموسموي، محامي جورج الراسي، أن التحقيقات جاء فيها تفاصيل الحادث وأنه وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري، وهو قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أي مقومات للسلامة المرورية بين نقطتي المصنع السوري واللبناني.