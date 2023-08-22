كشفت المتابعة الأمنية بأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن استغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدي من قبل شخص بالقاهرة.

الأمن.. يكشف تطورات مشاجرة صالون حلاقة التجمع الأول



وكانت الأجهزة الأمنية تتابع ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " متضمنًا استغاثة سيدة من قيام عامل بصالون رجالى بالتعدى على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بـ "جروح قطعية متفرقة" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول:(شخصين "مصابان بجروح قطعية"- مقيمان بدائرة القسم)، وطرف ثان:(عامل – مقيم بمحافظة الغربية) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليهما بالضرب باستخدام "آلة حادة" وإحداث إصابتهما وأمكن ضبط المتهم.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهمين في مشاجرة خلافات أولوية المرور بالزيتون

في واقعة أخري ،نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص مما أسفر عن اصابة 2 من بينهم بسبب خلافات على أولوية المرور فى الزيتون وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين.



وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا حدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة")، طرف ثان (3 أشخاص "بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء")، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة،وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.