صحة أسيوط تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "المواطنة"

اناب الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة للمشاركة وحضور فاعليات الندوة التي اقامها إقليم وسط الصعيد الثقافي وحاضر بها نيافة الحبر الجليل الانبا أرميا - الاسقف العام للكاتدرائية المصرية رئيس المركز الثقافي القبطي وذلك بقصر ثقافة أسيوط بميدان البنوك بالمسرح الرئيسي.

دارت محاور الندوة حول أهمية التكاتف فى مواجهة وصد ومنع انتشار الاشاعات والادعاءات الكاذبة التى لا هدف منها الا هدم الوطن وضياع مستقبله وحلحلة دعائمه كما تحدث الانبا ارميا على حتمية استعادة روح اكتوبر لتحقيق الانتصار فى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن كما اشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تمر بكافة شعوب العالم وعلى الجميع الوعى بحتمية العمل الجاد وتقديم كل ما هو غال من جهد ووقت وفكر كما قدم الشهداء الابطال ارواحهم لاستقرار الوطن وحفظ الامن والامان بين فئات المجتمع المصرى.

أدار الندوة الاعلامى والروائي الدكتور عبدالله يسرى وسط إقبال من ادباء اسيوط وسوهاج والمنيا والوادى وحضور قامات دينية وحزبية ونيابية وتنفيذية وأهالي اسيوط ، ومنهم النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب وفضيلة الدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة اوقاف اسيوط، والاستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر و د عبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق والاستاذ عيون رئيس حى غرب اسيوط، د اسماء عبد الرحمن استاذ كلية اداب قسم اللغة العربية و د وجدي رفعت عميد كلية تربية نوعية اسيوط و د شوقي السباعي الاعلامي والقاص ورئيس نادي الادب المركزي المنيا ا جلال ابو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادى الجديد، و سهير محمود القلاوي محامية ورائدة نسائية واشرف ادوارد نائب مدير بنك إسكندرية ..

وبحضور الكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس اقليم وسط الصعيد الثقافي ، ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة اسيوط و احمد مهنى وتغريد عادل واحمد حلمى ومحمد جمال وطاهر شافع ومدير قصر ثقافة اسيوط الدكتورة الفنانة صفاء حمدان وعدد من الزملاء بفرع ثقافة اسيوط .

ومن الشعراء والادباء حضر رافت عزمي وايمن رجب وفراج فتح الله واحمد مصطفي علي واحمد راشد، بليغ ابو شنيف وروماني يسري، واسماء صلاح ومحمد كامل والدكتور شوقى السباعى الاعلامى ورئيس نادى الادب المركزى بالمنيا ..

وخلال تصريحاته أكد المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة أن ندوة الثقافة (مصر الجمهورية الجديدة وبناء الانسان) بقصر ثقافة اسيوط تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التى تنظمها وزارة الثقافة بقصور الثقافة بعواصم محافظات اسيوط والمنيا وسوهاج والوادى الجديد لاقليم وسط الصعيد الثقافى، ايمانا بدور الثقافة فى بناء الوعى وتحصين الفكر وايضا فى مواجهة الوافد من افكار الفرقة والهدم ..... وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى بالاهتمام بصناعة ودعم الوعى المجتمعي وبالاخص للاجيال القادمة ومشاركة رموز الفكر والثقافة والاداب والفنون والاعلام والسياسة والاقتصاد ومختلف مجالات الوعى بهدف تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن والحث على وحدة الصف الوطني وجاءت ندوة (مصرنا الحلوة) ضمن فعاليات هذه الندوات وحضر بها الانبا ارميا الاسقف العام للكنيسة الارثوذكسية ورئيس المركز الثقافي القبطى وتحدث عن حتمية وحدة الوطن، والاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة والنظر الى ما تم انجازه خلال فترة زمنية وجيزة بعين الاعتبار فى مجالات الصحة والتعلم والثقافة وبناء الانسان وايضا فى مجالات المشروعات التنموية القومية، وبالاخص المشروع الذى تفردت به مصر تجاه شعبها وهو (حياة كريمة)،

كما دارت محاور الندوة حول أهمية التكاتف فى مواجهة وصد ومنع انتشار الاشاعات والادعاءات الكاذبة التى لا هدف منها الا هدم الوطن وضياع مستقبله وحلحلة دعائمه كما تحدث الانبا ارميا على حتمية استعادة روح اكتوبر لتحقيق الانتصار فى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن كما اشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تمر بكافة شعوب العالم وعلى الجميع الوعى بحتمية العمل الجاد وتقديم كل ما هو غال من جهد ووقت وفكر كما قدم الشهداء الابطال ارواحهم لاستقرار الوطن وحفظ الامن والامان بين فئات المجتمع المصرى

صحة اسيوط تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "المواطنة" في قصر ثقافة أسيوط

صحة اسيوط تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "المواطنة" في قصر ثقافة أسيوط