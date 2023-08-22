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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن ..يضبط المتهمين في مشاجرة أولوية المرور في الزيتون

بوابة الوفد الإلكترونية

اصيب شخصين. في  مشاجرة نشبت  بين 5 أشخاص ، بسبب خلافات على أولوية المرور فى الزيتون ، وتمكنت الأجهزة الأمنية  من ضبط المتهمين
وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة.

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الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة

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من بينهم محكوم عليه بالإعدام.. الداخلية تضبط عددًا من الهاربين

الأمن ..يضبط المتهمين في مشاجرة أولوية المرور في الزيتون 


وقد رصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا حدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.


وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة")، طرف ثان (3 أشخاص "بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء")، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم  إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم،مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.د، أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

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