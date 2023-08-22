لاعبين مصريين سبقوا يحيى خالد في باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع الدولي المصري يحيى خالد في الميركاتو الصيفي قادما من فيزبرم المجري.



ويعتبر يحيى خالد ثالث لاعب مصري يحترف في صفوف باريس سان جيرمان.



وسيبدأ يحيى خالد مسيرته مع الفريق الباريسي في يونيو 2024، بعدما وقع معهم عقدا حتى 3 سنوات مقبلة.



وكان هناك لاعبان مصريان أنضما إلى صفوف باريس سان جيرمان قبل يحيى خالد، وهم سامح عبد الوارث لاعب الأهلي السابق، وحمادة النقيب حارس الأولمبي الأسبق.



كان سامح عبدالوارث أنضم لباريس، بعد تألقه مع منتخب مصر في أولمبياد أتالانتا 1996 ، وحصد مع الفراعنة المركز السادس لينتقل إلى صفوف الفريق الباريسي في نفس العام، ليتألق معهم محليا وعلى المستوى القاري.



فيما أنتقل النقيب إلى صفوف النادي الباريسي في موسم 2008-2009، بعدما تألق مع منتخب مصر في العديد من البطولات، قبل أن يكتب خالد يحيى أسمه ويكون ثالث مصري في صفوف باريس سان جيرمان.



ويعتبر باريس سان جيرمان من أقوى الفرق في لاعبة اليد داخل أوروبا، وحامل لقب الدوري الفرنسي.

