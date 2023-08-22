الليلة.. 3 مواجهات في الدور المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا

تقام 3 مواجهات مساء اليوم الثلاثاء ، في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مواجهات الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا

راكوف- بولندا × كوبنهاجن الساعة العاشرة مساء على beIN Sports 2 HD Premium

جلاسكو رينجرز- إسكتلندا × آيندهوفن- هولندا الساعة 10 مساء على beIN Sports 1 HD Premium

رويال أنتويرب- بلجيكا × آيك أثينا- اليونان الساعة العاشرة مساء beIN Sports 3 HD Premium

ويكتمل دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بتأهل 6 فرق من الدور التمهيدي حيث ستقام غدا 3 مواجهات أخرى ستجمع بين يونج بويز السويسري ومكابي حيفا ممثل الكيان الصهيوني وجالاتا سراي التركي مع مولده النرويجي وسبورتنج براغا البرتغالي مع باناثينايكوس اليوناني.

يذكر أن مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على إنتر ميلان الإيطالي في النهائي الذي أقيم في اسنطبول التركية.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا ويليه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.