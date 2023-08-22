السينمات تستقبل "لف وارجع تاني" فى هذا الموعد.. آيتن عامر تكشف

كشف الفنانة آيتن عامر عن موعد طرح فيلمها الجديد "لف وارجع تاني"، مؤكدة أنه من المقرر طرحه في دور العرض بعد غد الخميس 24 أغسطس، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة إذ تم الانتهاء من تصويره مطلع العام الجارى.

وكانت حرصت الشركة المنتجة لفيلم "لف وارجع تاني"، على تشويق الجمهور للعمل من خلال طرح البوسترات الرسمية، وذلك تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

حيث تصدر كل بطل بمفرده بوسترًا دعائيًا إضافة إلى البوستر الرسمي الذى جمع كل الأبطال، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة والإعلان عن موعد إطلاقه في السينمات.

صلاح عبد الله

من ناحية أخرى صوّرت أسرة العمل مؤخرًا عدد من المشاهد فى دهشور، والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم منهم: أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.

أبطال لف وارجع تاني

قصة لف وارجع تاني

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل احدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

أبطال لف وارجع تاني

يذكر أن فيلم "لف وارجع تاني" بطولة النجوم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الايبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

أحمد فتحي

وكانت بدأت أسرة فيلم لف وارجع تاني، بطولة الفنانة شيري عادل تصوير العمل في إحدى القرى.

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

وعقدت الفنانة شيري عادل مؤخرًا قرانها على الفنان طارق صبري، وأقيم حفل عقد قران طارق صبري شيري عادل في المنزل بحضور عائلتي الزوجين وبعض أصدقائهم المقربين فقط.

أيام

يذكر، أن أخر أعمال الفنانة شيري عادل، مشاركتها في مسلسل أيام، الذي عرض على شاشة التليفزيون مؤخرا، وشهد عودة قوية للفنانة حورية فرغلي بعد غياب دام طويلا، وشارك في بطولته إلى جانب حورية فرغلي وشيري عادل كلا من النجوم ورياض الخولي وسلوى خطاب وأحمد صفوت ومي القاضي وآخرين والعمل كان من إخراج محمد أسامة.

شيري عادل

الاختيار 2

أما عن طارق صبري فكانت أخر أعماله مشاركته في مسلسل الاختيار 2، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، وحقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه، اذ درات قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، وخاض بطولته إلى جانب كلا من النجوم كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار وانجي المقدم وبشرى والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.