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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بانكوك التايلاندي يهزم شنجهاي الصيني ويتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

بانكوك جلاس يونايتد
بانكوك جلاس يونايتد التايلاندي

تأهل بانكوك جلاس يونايتد التايلاندي إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على شنجهاي الصيني. 

فاز بانكوك على نظيره شنجهاي بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح أيجور سيرجييف التسجيل، وأحرز هدف التقدم لـ بانكوك التايلاندي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26، بعدها أحرز موزيبير هدف تقليص الفارق لـ شنجهاي في الدقيقة 31 ثم سجل ايجور مجددا هدفه وهدف الفريق الثالث في الدقيقة 61، بعدها أضاف ماركوس بينك هدف الفريق الصيني الثاني في الدقيقة 85. 

بتلك النتيجة تأهل بانكوك إلى دو المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا .

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