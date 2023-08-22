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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

النعماني رئيسا لجامعة سوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للبحوث والدراسات العليا ، رئيسا لجامعة سوهاج لمدة أربع سنوات ، خلفا للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة السابق الذى بلغ السن القانونية .

    الدكتور حسان النعماني هو طبيب العظام الشهير بسوهاج ، وهو أول مدير  لوحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية طب سوهاج ، ثم عمل وكيلا لكلية الطب البشري بجامعة سوهاج ، ثم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ثم قائما بأعمال  رئيس الجامعة  .