النعماني رئيسا لجامعة سوهاج

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج للبحوث والدراسات العليا ، رئيسا لجامعة سوهاج لمدة أربع سنوات ، خلفا للدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة السابق الذى بلغ السن القانونية .

الدكتور حسان النعماني هو طبيب العظام الشهير بسوهاج ، وهو أول مدير لوحدة جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية طب سوهاج ، ثم عمل وكيلا لكلية الطب البشري بجامعة سوهاج ، ثم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ثم قائما بأعمال رئيس الجامعة .