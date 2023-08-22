شهادة حق من مصري مقيم بالخارج في مبادرة السيارات.. فيديو

أشاد أحد المصريين المقيمين بالخارج، بمبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي أطلقتها السفيرة سها جندي وزير الهجرة، معربًا عن امتنانه لكافة التسهيلات والميزات التي وفرتها تلك المبادرة وكذلك مرونة الإجراءات وسرعة الاستجابة من الأطراف المعنية.

كما صرح، عبر فيديو له نشرته وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، بأنه قام بتوفير نحو ٧٠٠ ألف جنيه، وذلك بخلاف ثمن فرق الوديعة الذي من المقرر أن يسترده.

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة (استيراد المصريين بالخارج)، وذلك استجابة لمطالب المستفيدين منها.

وحظيت المبادرة بجدل واسع خاصة فيما يتعلق بـ«صعوبة الشروط»، الأمر الذي دفع عددا من النواب والحكومة إلى تقديم تعديلات تشريعية تقدم «تسهيلات جديدة».

وتمكّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار.

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