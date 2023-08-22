ماراثون خيري لدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

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ينطلق الماراثون الخيري السنوي لدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب يوم الجمعة 15 سبتمبر المقبل في سوديك وست بالقاهرة.

ويعد الماراثون الخيري الذي تنظمه سوديك من الأحداث الرياضية المفضلة للعديد من محبي الرياضة والجري من جميع أنحاء مصر، وسيضم السباق ثلاث مسافات مختلفة هي: 10كم، 5كم، و3كم. ويقام الماراثون داخل مشروع سوديك وست مروراً بملعب الجولف باليجريا ونادي Club S وستاون وغيرهما. كما يعد الماراثون الخيري حدثًا رياضيًا يناسب جميع الأعمار والمستويات.

من جانبه قال أيمن عامر: "يسعدنا استضافة هذا الماراثون الخيري السنوي في سوديك وست، حيث يستمتع المشاركين بمسار متنوع داخل المشروع. كما نتشرف أيضًا بدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب كجزء من جهودنا المستمرة للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع."

وقال أيمن حقي: "يشرفنا تنظيم ماراثون سوديك الخيري لهذا العام، وكذلك دعم مجدي يعقوب ومؤسسته مرة أخرى، كما نتطلع لرؤية أكبر عدد من المشاركين على خط البداية في هذا الماراثون الذي ينطلق في الخامس عشر من سبتمبر القادم".

الجدير بالذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وما تقدمه من جهود إنسانية من خلال مركز أسوان للقلب، هي المؤسسة المستفيدة من أولى سباقات سوديك الخيرية عام 2017 وكانت أيضًا شريكة لـ The TriFactory في تنظيم الحدث الرياضي الكبير في أسوان عامي 2017 و2018.

للتسجيل في الماراثون عبر الرابط التالي

:https://www.thetrifactory.com/sodic