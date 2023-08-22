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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنشيون يونايتد الكوري يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

إنشيون يونايتد الكوري
إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي

فاز إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي على نظيره هاي فونج الفيتنامي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد إنشيون ميونهاك ضمن الأدوار الإقصائية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

أحرز يوري موموتي لاعب هاي فونج هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الخامسة قبل أن يرد سيونج هون شيون هدف التقدم لصالح أنشيون في الدقيقة السابعة عشر،لتنتهي الأشواط الأصلية وتنتقل إلى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 100 أحرز هيرناديس رودريجويس هدف التقدم لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف جيرسو هدف فريقه الثالث في الدقيقة 120.

بهذا الفوز يصعد أنشيون الكوري الجنوبي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. 

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