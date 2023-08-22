حملة مبكرة لأمن أسيوط يضبط 53 قطعة سلاح ناري و11 قضية تاجرة مخدرات
تحت إشراف اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد (53) قطعة سلاح ناري، من بينها 15 بندقية آلية، و16 بندقية خرطوش، وطبنجة، و21 فردًا محليًّا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. تم ضبط هذه المواد بحوزة (42) متهمًا، حيث كان لدى 17 منهم معلومات جنائية.
وكذلك، تم ضبط (11) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد ضبط كمية تقدر بـ (4,310) كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدري الشابو والهيروين، بالإضافة إلى عدد من الأقراص المخدرة. تمت هذه الضبوط بحوزة (14) متهمًا، حيث كان لدى 9 منهم معلومات جنائية.
ولا يتوقف العمل عند هذا الحد، فقد تم تنفيذ (551) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. ولا زالت الحملات الأمنية مستمرة لضمان استقرار المدينة وسلامة المواطنين
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب