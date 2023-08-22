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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ ملك إسماعيل وأميرة قنديل بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة القلبية إلي لاعبات منتخب مصر ملك إسماعيل وأميرة قنديل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع سيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث في بريطانيا.

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وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى

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الشباب والرياضة تواصل منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

واحتل الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل المركز الأول برصيد 1315 نقطة لتكون أول الميداليات المصرية بالبطولة.


وأثني الوزير علي الأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث خلال منافساتهم في البطولات والمحافل الدولية، مؤكدًا ثقته في أن أبطال مصر من الخماسي الحديث وباقي الأبطال في مختلف الألعاب، على تأهلهم لباريس وتحقيق ميداليات، وذلك لرفع علم مصر في المحافل الدولية.

 

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية.


 

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