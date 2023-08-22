السجن لتاجري مخدرات الأول 6 سنوات والثاني سنة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط عاملين في قضية تتعلق بتجارة المواد المخدرة. حيث تم حكم الأول بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بينما حُكم على المتهم الثاني بالحبس لمدة شهر لحيازته سلاحًا أبيضًا. وقد تم أيضًا معاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة عام وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة في مدينة أبوتيج.

صدر الحكم من قبل رئيس المحكمة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، وعُضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل. وكان هناك أيضًا أحمد عبد العال وصلاح تمام يشغلان مناصب أمانة السر في المحكمة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي النقيب أيمن نجيب، معاون مباحث قسم شرطة أبوتيج، معلومات عن تورط المتهمين "محمود.ع.ع" و"محمود.ت.ع"، اللذين يعملان كعمال، في تجارة المواد المخدرة.

تم تنفيذ إجراءات التفتيش والضبط بواسطة قوة الشرطة السرية التي قادها النقيب أيمن نجيب. تم ضبط المتهم الأول أمام منزله وكان بصحبته المتهم الثاني، وتبين أن المتهم الأول كان يقوم ببيع المواد المخدرة للمتهم الثاني. تم العثور على 33 لفافة بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين المخدر بحوزة المتهم الأول، في حين تم العثور على 7 لفافات بلاستيكية تحتوي على مادة الهيروين المخدر بحوزة المتهم الثاني. وأثناء التواجد في المحكمة، اعترف المتهم الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما اعترف المتهم الثاني بشراء المواد المخدرة بقصد التعاطي