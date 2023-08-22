بدء تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024 والتي تم إنشاؤها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، وكانت الهيئة قد أنشأتها وقد تمت معاينتها بمعرفة مؤسسة المدارس الدولية في مصر ومديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية بالدقهلية وتقرر تشغيلها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.

جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية"بناء على ماعرضه المهندس هشام عطية، مدير عام منطقة الدقهلية لفرع الأبنية التعليمية، وجاء بالمذكرة التي عرضها مدير عام الأبنية التعليمية أنه تم بالفعل موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وتم عمل محضر تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومنسق المدارس الدولية على تشغيلها مدرسة دولية حكومية.

وأوضح "مختار" أن المدرسة مقامة على مساحة 13225 مترًا مربعًا ويتم تشغيلها لاستيعاب التلاميذ والطلاب من الحضانة حتى الثانوي في عدد 28 فصلًا، وقد ثمن "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب أبناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية.

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائمًا على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل على تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحله المختلفة على مستوى المحافظة.

هذا وقد أشاد "مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والهيئة العامة للأبنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال إنشاء المدارس بمراكز ومدن وقرى المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب أبناء المحافظة ويسهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة.