السجن 3 سنوات لتاجر حشيش بأسيوط

صدر حكم من الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط بحق العامل "جابر.ح.س" البالغ من العمر 51 عامًا، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة تجارة المواد المخدرة في قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج.

قد صدر الحكم بإشراف المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وبمشاركة المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل في رئاسة المحكمة. وقد شغل صلاح تمام وأحمد عبد العال مناصب أمين سر المحكمة.

تعود وقائع القضية رقم 6644 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج إلى تلقي النقيب عمر عبد السميع، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، معلومات تفيد بنشاط المتهم جابر.ح.س في تجارة المواد المخدرة. وعليه، قاد النقيب عبد السميع فرقة شرطة سرية لضبط المتهم، ونجحوا في ضبطه وتفتيشه. وجد بحوزته قطعتين من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3070 جنيهًا وهاتف محمول. وبعد مواجهته بما تم ضبطه بحوزته، اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بهدف التجارة.