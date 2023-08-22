قومي المرأة بأسيوط يستهدف 19462 من المواطنين في حملة طرق الأبواب

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2023 حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة". استهدفت هذه الحملة عدد 19462 من السيدات والرجال والأطفال في عدة قرى بمحافظة أسيوط، بما في ذلك قرى الوعاضلة والبارود غرب والبارود شرق والابلق ومجريس والدوير بمركز صدفا، وبني عدى والمدور وأم القصور بمركز منفلوط المطيعة، ودرنكة وريفا بمركز أسيوط. تتولى د. مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط، متابعة الحملة.

تهدف الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تهدف الحملة أيضًا إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية. شارك في الحملة عدد 50 من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات.

تهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع حول أهمية المشروعات القومية الكبرى وتأثيرها في تحسين حياتهم، كما تهدف إلى تشجيع روح المبادرة والتطوع لدى الشباب وتمكين الفتيات من المشاركة في تنمية المجتمع. يتضمن برنامج الحملة سلسلة من الأنشطة والورشات التوعوية التي تشرح التحديات التي يواجهها المجتمع والسبل التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة. كما تهدف الحملة إلى توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز التواصل بين المرأة والرجل والشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

"القومي للمرأة" باسيوط استهدف 19462 سيدة ورجل وطفل في حملة طرق الابواب

"القومي للمرأة" باسيوط استهدف 19462 سيدة ورجل وطفل في حملة طرق الابواب

"القومي للمرأة" باسيوط استهدف 19462 سيدة ورجل وطفل في حملة طرق الابواب

"القومي للمرأة" باسيوط استهدف 19462 سيدة ورجل وطفل في حملة طرق الابواب