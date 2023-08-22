براءة مُتهم بإحراز الهيروين في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة متهم من تهمة حيازة وإحراز مُخدر الهيروين في دار السلام.

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وكانت النيابة قد وجهت للمُتهم أحمد . ع – 24 سنة بتهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة دار السلام.

وأوضحت التحريات أنه حال مرور قوة أمنية في شارع النجاح بمنطقة عزبة خير الله دائرة القسم شاهد شخصين أحدهما مُمسك بكيس بلاستيك شفاف بداخله لفافات بلاستيك بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يشبه الهيروين المخدر.

وبتفتيشها تبين أنها مسحوق من الهيروين المُخدر.

وأشارت التحريات أنه بالكشف على المُتهم تبين سابق اتهامه في قضية مُخدرات.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمين بحيازة وإحراز الهيروين والسلاح الأبيض.

حيث كانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من علاء.ع- 43 سنة – عامل و عبد الله.ع – 27 سنة بأنها في يوم 16/ 4 بدائرة قسم شرطة دار السلام.

أحرزا وحازا بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المًصرح بها قانوناً.

وأحرزا وحازا سلاحين أبيضين (مطواة وسنجة) دون ترخيص ودون مسوع قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.