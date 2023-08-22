وزارة الحج والعمرة تفتح باب التقديم على وظائفها غدًا.. عبر جدارات

ساعات وتفتح وزارة الحج والعمرة باب التقديم على وظائفها الشاغرة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، للرجال والنساء ممن يحملون الجنسية السعودية، للعمل في العديد من التخصصات، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس..تويتر سابقا”، عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، للعمل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

موعد التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

و تفتح وزارة الحج والعمرة باب التقديم على وظائفها اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/27 أغسطس 2023م .

معايير هامة للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- الإلمام بالحاسب الآلي.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

15 وظيفة شاغرة بوزارة الحج والعمرة

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى التخصصات المطلوبة لشغل وظائفها الخالية وهي:

التخصصات التقنية.

التخصصات الإدارية.

التخصصات القانونية.

التخصصات الهندسية.

ونشرت الوزارة المسميات الوظيفية الشاغرة لديها وهي:

محلل بيانات.

مطور برامج.

أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

باحث تدريب وابتعاث مساعد.

باحث قانوني مساعد.

أخصائي حماية البيانات.

محاسب تكاليف ممارس.

أخصائي استراتيجية ممارس.

أخصائي تقنية معلومات.

باحث أمن وسلامة.

باحث تنظيم مساعد.

باحث أمن سيبراني ممارس.

أخصائي أمن سيبراني.

مهندس صناعي مساعد.

مهندس إدارة مشاريع مساعد.

وظائف وزارة الحج والعمرة..طريقة التقديم

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أن التقديم على وظائفها السابقة يكون بشكل إلكتروني عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. jadarat.sa