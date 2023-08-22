جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفتي "كيميائى وأخصائى معمل"
أفادت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة ، أنه تم إتاحة نتيجة الاختبار الإلكتروني؛ لوظيفتي (كيميائى/أخصائى معمل ) والتى تم إجراؤها أمس الإثنين الموافق 21 من أغسطس من خلال الرابط الإلكترونى :
https://www.aun.edu.eg/main/ar/application-results-finial
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال الاختبارات؛ لضمان سير أعمالها بدقة وحيادية تامة، وتوفير كافة الإجراءات التى تضمن تهيئة المناخ الملائم للمتقدمين، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان للمتقدمين ، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، موضحاً ان الاختبارات الإلكترونية تعزز من تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
الجدير بالذكر، أن اليوم، الثلاثاء 22 أغسطس، شهد إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة أخصائي شئون إداري وذلك بقاعات صالات الامتحانات لجنة( 1 )من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية ، لجنة( 2 )من الثالثة ظهرا حتى الرابعة ، كما يتم عقد اختبارات وظيفة محاسب ومراجع خلال يوم( 24/8 )بقاعات صالات الامتحانات لجنة( 1 )من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثانية ، بينما وظائف اخصائى رياضي فى( 27/8 )ومهندس مدنى( 28/8)ومهندس كهرباء( 29/8 )وذلك بقاعات صالات الامتحانات فى تمام الساعة الواحدة ظهرا .
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب