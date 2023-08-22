أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات بصفة دورية لتنفيذ الإزالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي بناء مخالف والتصدي لها بكل حسم دون تهاون أو تقاعس مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي علي أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومراكز القوصية وصدفا وذلك بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الادارة الهندسية وإدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط تحت إشراف عبد اللطيف فضاله رئيس الحي وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات بالتصدي لعمليات البناء المخالف وإزالة جميع أشكال التعديات من خلال تنفيذ إزالة فورية لأعمدة بالدور السادس علوي بعقار بشارع النميس وأيضا تم إزالة سقف دور سادس علوى بمنطقة نزلة عبداللاه وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي علي أراضي زراعية بالوحدة المحلية بمير بالقوصية.

حيث تم إزالة حالة تعدي بحوض بلوط بزمام مير عبارة عن ردم حفر قواعد بمساحة ٢٢٠ متر كما تم إزالة حالة تعدي بحوض ميخائيل فلتس بالانصار عبارة عن سور بمساحه ١٠٠ متر.

وفي مركز ومدينة صدفا قامت الوحدة المحلية تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ حالة إزالة تعدي علي أرض زراعية بحوض الرهنيه على مساحة 12سهم بقرية الشناينه التابعة للوحدة المحلية لقرية البربا وتم مصادرة مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين

محافظ أسيوط : إزالة 5 حالات تعدي علي أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركزي القوصية وصدفا

محافظ أسيوط : إزالة 5 حالات تعدي علي أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركزي القوصية وصدفا

محافظ أسيوط : إزالة 5 حالات تعدي علي أراضي زراعية وبناء مخالف بحي شرق ومركزي القوصية وصدفا