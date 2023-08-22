براءة مُتهمين بحيازة الهيروين والسلاح الأبيض

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمين بحيازة وإحراز الهيروين والسلاح الأبيض.

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حيث كانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من علاء.ع- 43 سنة – عامل و عبد الله.ع – 27 سنة بأنها في يوم 16/ 4 بدائرة قسم شرطة دار السلام.

أحرزا وحازا بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المًصرح بها قانوناً.

وأحرزا وحازا سلاحين أبيضين (مطواة وسنجة) دون ترخيص ودون مسوع قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات") .

حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته ( 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.