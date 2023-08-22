إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية عن "الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية" بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 ، فعاليات اولى فاعليات الدورة التدريبية عن إصابات الملاعب والإسعافات الأولية ، والتى تقام خلال الفترة من الثلاثاء ٢٢ إلى الخميس ٢٤ اغسطس الجاري، وذلك لمده ثلاث أيام ،بحضور عدد100 شاب وفتاه ، والتي تنفذها إداره البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وحاضر اليوم الأول الدكتور ياسر فاروق ابراهيم.

وافتتحت الدورة التدريبية بالترحيب بالحضور ، ثم محاضرة تعريفية للمتدربين عن أهمية الإسعافات الأولية ، واهم الإصابات الرياضية الشائعة ، والإسعافات البسيطة لبعض الحالات ، الجروح البسيطة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد طه مدير التعليم المدني والبرلمان ، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان ، معاوني وكيل الوزارة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ إدارة البرلمان والتعليم المدني بقيادة احمد طه.