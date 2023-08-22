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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فعاليات الدورة التدريبية عن "الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 ، فعاليات  اولى فاعليات الدورة التدريبية عن إصابات الملاعب والإسعافات الأولية ، والتى تقام خلال الفترة من الثلاثاء ٢٢ إلى الخميس ٢٤ اغسطس الجاري، وذلك لمده ثلاث أيام ،بحضور عدد100 شاب وفتاه ، والتي تنفذها إداره البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وحاضر اليوم الأول الدكتور ياسر فاروق ابراهيم.

وافتتحت الدورة التدريبية بالترحيب بالحضور ، ثم محاضرة تعريفية للمتدربين عن أهمية الإسعافات الأولية ، واهم الإصابات الرياضية الشائعة ، والإسعافات البسيطة لبعض الحالات ، الجروح البسيطة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد طه مدير التعليم المدني والبرلمان ، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان ، معاوني وكيل الوزارة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ إدارة البرلمان والتعليم المدني بقيادة احمد طه.