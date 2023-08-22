ضبط كميات من اللحوم الفاسدة خلال حملة بقريتي العزايزة والمشايعة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة علي الأسواق بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث، مشيراً إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق لضبطها والقضاء على الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظاً علي صحة المواطنين.

من جانبه أوضح مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع التموين والطب البيطري والصحة والإدارة الصحية للتغذية على محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية بقريتي العزايزة والمشايعة موضحًا أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وعلى الفور تم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات لافتا إلى استمرار حملات التفتيش والمراقبة بنطاق مركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة لها بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين

محافظ أسيوط: ضبط كميات من اللحوم الفاسدة خلال حملة بقريتي العزايزة والمشايعة