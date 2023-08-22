مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية يتفقد ميناء الصيد ومحطة التحلية بقرية أبو رماد

تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر اليوم ميناء الصيد ومحطة تحلية مياه البحر بقرية أبو رماد جنوب المحافظة ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة ، والموقف التنفيذي لأعمال الانشاءات بالميناء .

كما ناقش مستشار الرئيس مع مسئولي شركة المقاولون العرب أسباب البطء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بميناء الصيد ، مؤكداً عليهم بضرورة التنسيق المستمر مع هيئة موانئ البحر الأحمر لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الميناء في القريب العاجل .

وفي سياق متصل أكد سكرتير عام المحافظة أن ميناء الصيد بقرية أبو رماد يعد من أهم المشروعات التنموية بمدن جنوب البحر الأحمر ، حيث أنه يقام علي مساحة 70 الف متر مربع ويتضمن أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول 120 م ويستوعب 600 فلوكة صيد ، مشيراً أن هذا المشروع يهدف إلي توفير اكثر من 5 آلاف فرصة عمل لأهالي الجنوب في مجال الصيد والصناعات المصاحبة ، مع الاستفادة من الثروة السمكية بالبحر الأحمر ، مضيفاً أنه من المقرر عقب افتتاحه أن ينتج 75 طن من الأسماك شهرياً .

ومن ناحية أخرى أكد البنداري أن محطة تحلية المياه بأبو رماد تم افتتاحها مؤخرا بقدرة إنتاجية تبلغ 4500 متر مكعب يومياً ، بتكلفة إجمالية بلغت 212 مليون جنيه ، مشيراً أن هذه المحطة تخدم قري أبو رماد وادلديب والمناطق القريبة منهم .

رافق مستشار الرئيس والسكرتير العام خلال جولتهم اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، والعميد محمد البنا رئيس مدينة حلايب ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب ، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، والمهندس محمد عيسي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحرالأحمر والعديد من قيادات المقاولون العرب وبعض التنفيذين بالمحافظة الساحلية.

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة