عاجل
طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في مصر
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية يتفقد ميناء الصيد ومحطة التحلية بقرية أبو رماد

الجولة
الجولة

تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر  اليوم ميناء الصيد ومحطة تحلية مياه البحر بقرية أبو رماد جنوب المحافظة ، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة  ، والموقف التنفيذي لأعمال الانشاءات بالميناء .

كما ناقش مستشار الرئيس مع مسئولي شركة المقاولون العرب أسباب البطء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بميناء الصيد ، مؤكداً عليهم بضرورة التنسيق المستمر مع هيئة موانئ البحر الأحمر لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الميناء في القريب العاجل .

وفي سياق متصل أكد سكرتير عام المحافظة أن ميناء الصيد بقرية أبو رماد يعد من أهم المشروعات التنموية بمدن جنوب البحر الأحمر ، حيث أنه يقام علي مساحة 70 الف متر مربع ويتضمن أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول 120 م ويستوعب 600 فلوكة صيد  ، مشيراً أن هذا المشروع يهدف إلي توفير اكثر من 5 آلاف فرصة عمل لأهالي الجنوب في مجال الصيد والصناعات المصاحبة ، مع الاستفادة من الثروة السمكية بالبحر الأحمر  ، مضيفاً أنه من المقرر عقب افتتاحه أن ينتج 75 طن من الأسماك شهرياً .  

ومن ناحية أخرى أكد البنداري أن  محطة تحلية المياه بأبو رماد تم افتتاحها مؤخرا بقدرة إنتاجية تبلغ 4500 متر مكعب يومياً ، بتكلفة إجمالية بلغت 212 مليون جنيه ، مشيراً أن هذه المحطة تخدم قري أبو رماد وادلديب والمناطق القريبة منهم .

رافق مستشار الرئيس والسكرتير العام خلال جولتهم اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، والعميد محمد البنا رئيس مدينة حلايب ، والنائب علي نور عضو مجلس النواب ، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ، والمهندس محمد عيسي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحرالأحمر  والعديد من قيادات المقاولون العرب وبعض التنفيذين بالمحافظة الساحلية.

الجولة
الجولة
الجولة
الجولة
الجولة
الجولة

 