جوارديولا يخضع لعملية جراحية ويغيب عن مانشستر سيتي

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن خضوع مدربه بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي لجراحة في الظهر.

وسيغيب جوارديولا عن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.



أكد النادي أن جوارديولا لديه آلام شديدة في الظهر، خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يسافر إلى مدينة برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة.



وتابع النادي الإنجليزي أن جوارديولا أجرى عملية جراحية ناجحة ، ويتافى بيب الأن من العملية، وسيكمل تأهيلة في برشلونة.



سيقود مساعده خوانما ليلو على مقاعد بدلاء السيتي، بدلا من جوارديولا حتى عودة المدرب الإسباني، الذي لن يتواجد قبل نهاية فترة التوقف الدولي المقبل.

وتمنى مانشستر سيتي الشفاء العاجل لمدربه جوارديولا مضيفا إلى أنهم ينتظرون عودته إلى ملعب الاتحاد قريبا.

