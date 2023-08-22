قرية زعفرانه بالمنيا تشهد فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني ، لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية زعفرانه إحدى قرى مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المنيا، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا، برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بإشراف قصر ثقافة أبو قرقاص.

وينفذ البرنامج يوم الإثنين من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا، وذلك حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا.

وتضمن البرنامج الذى أقيم بمدرسة منشأة زعفران للتعليم الأساسى، ندوة بعنوان " أهميه العمل فى قيم المواطنة " حاضر فيها الشاعر اسامه ابو النجا رئيس نادى أدب أبو قرقاص، وألفت فتحى عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية، وتحدثوا فيها عن معنى المواطنة ، وهو الشعور بالإنتماء للمكان الذي يعيشون فيه وهو ما يجعلهم يتأثرون و يؤثرون، وبالتالي يقودون هذا المجتمع للأمام، وكيفية غرس القيم والمبادئ السليمة فى نفوس ابنائنا ، وأهميتها فى تكاتف أبناء المجتمع، فالمواطنة تتحقق بين الفرد ومجتمعه من خلال مجموعة من الأنظمة ، وهي البعد السياسي والقانوني ، إضافة إلى كل من البعد الإجتماعي والبعد الثقافي والبعد الإقتصادي، التي تجتمع كلها معا في سبيل تحقيق مفهوم المواطنة ، والذي يربط المجتمعات بالأفراد، وكذلك ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين عن المواطنة تدريب أسماء محمد ، منال عبد الله، بجانب عروض سينما لأفلام كارتون وفيلم Coco ، من أشراف إخلاص طه، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس وحكى بعنوان " أنا انت مفيش فرق بينا" تأليف محمد بهجت، إخراج محمد حسن، اداء صوتي وتحريك محمد سمير الكردي، ليلي قطب، هبه موسي ،محمود ياسين ،اسامه طه، مينا ميمي ،عبدالله مصطفى ، ويدور العرض حول المواطنة وقبول الآخر والعمل داخل جماعه، وتقبل الرأى الأخر .