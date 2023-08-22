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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب مانشستر يونايتد المنبوذ على رادار الإتفاق السعودي

جرينوود
جرينوود

يسعى نادي الاتفاق السعودي للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد السابق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي مانشستر يونايتد، أعلن فسخ تعاقده مع جرينوود بشكل رسمي ليرحل عن صفوف الشياطين الحمر.

أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن الاتفاق يسعى للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب، بطلب من المدرب ستيفن جيرارد مدرب الفريق، من إدارة ناديه التعاقد معه، ويجهز النادي راتبا سنويا يصل إلى 10 مليون جنيه إسترليني، ما يتجاوز راتبه السابق مع يونايتد والذي كان مقدرا بـ 4 ملايين جنيه استرليني.

يأتي ذلك بطلب من ستيفن جيرارد الذي يريد التعاقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب لصفوف الاتفاق السعودي.
 

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