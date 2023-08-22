البورصة تربح 18.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
سجلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعات قياسية مدعومة بمشتريات مصرية وعربية.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 18.5 مليار جنيه ، ووصل إلى مستوي 1.238.4 تريليون جنيه
ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوي18216نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى3716 نقطة.
ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة.
اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 86 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 2.5 مليار جنيه .