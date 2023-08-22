سكرتير مساعد البحر الأحمر يعقد اجتماعاً مع اعضاء المجلس القومي للسكان بالغردقة

عقد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحرالأحمر، ظهر اليوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومي للسكان فرع البحر الأحمر بحضور مديري المديريات بالمحافظة وأعضاء المجلس .

وعرضت سلوي سعد الدين مدير عام المجلس القوني للسكان بالبحر الأحمر، توصيات اللجنة السابقة وعرض الانجازات المحققة للمجلس القومي للسكان والتنظيم والاسرة خلال الربع الحالي ابريل / يونيه 2023 مقارنة بالربع المناظر من خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتم عرض الهرم السكاني للمحافظة خلال هذة الفترة والمؤاشرت السكانية للمحافظة مقارنة بالجمهورية وكذلك الحماية المحققة علي مستوي الجهات ومدن المحافظة للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية.

وأكد السكرتير العام المساعد علي ضرورة التنسيق بين المديريات لزيادة الاعلانات عن برامج ومبادرات التوعية الشاملة بالخدمات المقدمة من مديرية الصحة وكذلك وضع احصائيات وبيانات دقيقة لأعداد المواليد بالمحافظة حتى نستطيع وضع أسلوب حل جذري لمشكلة الزيادة السكانية في مصر بصفة عامه والمحافظة بصفة خاصة.

وأوصى اللجنة التنسيقية بأهمية تقديم الخدمات الصحية وبخاصة تنظيم الاسرة فى الاماكن الشعبية والاكثر إحتياجا وإزدحاما بالسكان، كما تم مناقشة الانشطة الاعلامية والتدريبية التى تمت من قبل مديرية الصحة والاوقاف والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضةوالقوى العاملة ومجمع أعلام الغردقة وفرع ثقافة البحر الاحمر