شركة يابانية تتفاوض على شراء حصة بـ"الشرقية للدخان"

تتفاوض شركة اليابان الدولية للتبغ ( (JTI "المملوكة بنسبة 33% للحكومة اليابانية، مع الحكومة المصرية لشراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وتمتلك" ايسترن كومباني" حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر وتبلغ قيمتها السوقية نحو 41 مليار جنيه (1.325 مليار دولار".

وخلال يوليو الماضي أعلنت الحكومة المصرية عن جمع 1.950 مليار دولار عبر بيع بعض أصولها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتتوزع ملكية "الشرقية للدخان" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51%، و؜صندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.

باعت الحكومة في عام 2019 ما يصل إلى 4.5% من أسهمها في "الشرقية للدخان" بقيمة 180 مليون دولار في ذلك.