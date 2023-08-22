إيبوكا يتلقى عرضا من الدوري الليبي

قدم نادي الاتحاد الليبي عرضا لـ سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق.



وكان إيبوكا لعب مع أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.



قدم نادي الاتحاد الليبي عرضا رسميا لسيراميكا كليوباترا، لضم إيبوكا وسط رغبة النادي في تعزيز خط هجومه في الموسم الكروي الجديد.



وشارك النيجيري إيبوكا في 66 مباراة وأحرز 25 هدفا وصنع 6 آخرين مع إنبي، فيما خاض مع سيراميكا 14 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع هدفا، ليلفت أنظار قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك قبل أن ينتقل إلى سيراميكا وينضم بعدها إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة قبل العودة فريقه من جديد.

