وزير الخارجية السعودي يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس

توجه وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا ليرأس وفد المملكة في (حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا)، وذلك نيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ويناقش حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا، تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع، والتنمية المستدامة، والتعددية الشاملة"، المنعقد يوم الخميس 24 أغسطس 2023م، في مدينة جوهانسبرغ، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك قضايا بريكس والجنوب العالمي لبناء شراكات ذات منفعة متبادلة في عالم متعدد الأقطاب.

كما سيعقد وزير الخارجية على هامش القمة عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركين في حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا.

ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، قمة بريكس، في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا، وسط مساعي لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، فيما يأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال.

قمة بريكس تحظى هذا العام باهتمام كبير

وتحظى قمة بريكس هذا العام باهتمام كبير، نظرًا لتلقيها طلبات من دول عدة للانضمام إلى المجموعة، على نحو ما قال وزير التجارة والصناعة فى جنوب أفريقيا، إبراهيم باتل، أن هناك طلبات من الكثير من الدول على الانضمام لتجمع "بريكس" وأيضًا للتواصل مع المجموعة، لأنهم يدركون أن العالم يتغير وإن هناك طاقة للنمو وللإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا صادرة عن مجموعة "بريكس".

ويضم تحالف "بريكس" حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم، ويهدف التحالف إلى أن يصبح "بريكس بلس" وأن يستوعب الكثير من الأعضاء الجدد.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية، وتستمر قمة بريكس حتى يوم الخميس.

وتأتي قمة بريكس وسط اهتمام دولي لافت بالتجمع الذي بات يُنظر إليه كتجسيد لمساعي الكثير من القوى الدولية لبناء عالم متعدد الأقطاب، وإنهاء هيمنة الولايات المتحدة على قيادة العالم.

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