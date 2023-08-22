نجم رين يستعد للسفر إلى إنجلترا للإنضمام للسيتي

بات نادي مانشستر سيتي قريبا من التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعزيز صفوفه.



مانشستر سيتي يبحث عن بديل للجزائري رياض محرز الذي رحل إلى صفوف أهلي جدة السعودي.



أكدت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي نجح في التوصل لإتفاق مع رين الفرنسي، بشأن التعاقد مع جيريمي دوكو.



وتابعت أن مانشستر سيتي حدد موعد الجزء الأول من الفحوصات الطبية لـ دوكو يوم غدا الأربعاء.



أكدت التقارير أن مانشستر سيتي قدم عرضا لمسؤولي رين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء دوكو.

ووافق مسؤولو النادي الفرنسي، على بيع دوكو بعد العرض الكبير الذي أرسله السيتي.

ولعب دوكو مع ناديه رين في الوسم الماضي 35 مباراة، وأحرز 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

