عاجل
طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في مصر أعراض المتحور الجديد لكورونا EG.5 بعد ظهوره في مصر
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم رين يستعد للسفر إلى إنجلترا للإنضمام للسيتي

دوكو
دوكو

بات نادي مانشستر سيتي قريبا من التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعزيز صفوفه.

مانشستر سيتي يبحث عن بديل للجزائري رياض محرز الذي رحل إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

أكدت التقارير الصحفية أن مانشستر سيتي نجح في التوصل لإتفاق مع رين الفرنسي، بشأن التعاقد مع جيريمي دوكو.

وتابعت أن مانشستر سيتي حدد موعد الجزء الأول من الفحوصات الطبية لـ دوكو يوم غدا الأربعاء.

أكدت التقارير أن مانشستر سيتي قدم عرضا لمسؤولي رين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء دوكو.
ووافق مسؤولو النادي الفرنسي، على بيع دوكو بعد العرض الكبير الذي أرسله السيتي.
ولعب دوكو مع ناديه رين في الوسم الماضي 35 مباراة، وأحرز 7 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.
 

مواد متعلقة

تفاصيل عرض النصر لضم لابورت من مانشستر سيتي

ألفاريز يقود مانشستر سيتي لفوز صعب على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي