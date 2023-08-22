أخر موعد للتقديم على وظائف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسيةبوزارة الخارجية

يستمر معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في تلقي طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة لديه للرجال والنساء السعوديين الحاملين للمؤهلات العليا، وذلك للتوظيف في عدد من التخصصات وفق شروط وضوابط محددة للتقديم.

وكان معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس تويتر سابقًا"، أن الوظائف الخاليه لديه بدرجة (محاضر) و (أستاذ مساعد) لحملة الماجستير والدكتوراه والتي جاءت على النحو التالي:

وظائف وزارة الخارجية “محاضر في اللغة الفرنسية”..شروط التقديم

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير. ‏ أن يكون تخصصه في الماجستير ذات تخصصه في البكالوريوس. ألا يقل تقديره عن "جيد جدًا".

‏المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف محاضر

وطالب المعهد من المتقدم تسليم عدة وثائق منها:

صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية، (البكالوريوس والماجستير).

صورة معادلة الشهادة/ الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارةالتعليم، (للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة).

السيرة الذاتية.

‏فيما يتم إرسال جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني [email protected] على ألا يزيد حجم الملف عن (5MB)، علماً بأن آخر يوم لتلقي الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445 / 07 سبتمبر 2023م، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد الاختبارات و المقابلات الشخصية.

وظائف وزارة الخارجية.. التخصصات المطلوبة لشغل أستاذ مساعد

العلوم السياسية.

العلاقات الدولية.

الإعلام.

الاقتصاد.

وزارة الخارجية..شروط التوظيف

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه. ألا يقل تقديره عن "جيد جدًا".

المستندات المطلوبة

ويقوم الراغب في التقديم على وظائف أستاذ مساعد بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية بارسال مستندات محددة للتوظيف وهي:

صور وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية، (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

صورة معادلة الشهادة/ الشهادات من قبل الإدارة المختصة بوزارة التعليم، (للشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة).

السيرة الذاتية.

وظائف وزارة الخارجية..طريقة التقديم

فيما يتم إرسال جميع الأوراق الثبوتية بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني [email protected] على ألا يزيد حجم الملف عن (5MB)، علماً بأن آخر يوم لتلقي الطلبات، هو يوم الخميس الموافق 22 صفر 1445 / 07 سبتمبر 2023م، وستُحدد في وقت لاحق مواعيد المقابلات الشخصية.