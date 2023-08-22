الاتحاد السعودي يضغط لحسم صفقة محمد صلاح قبل انتهاء الميركاتو

كشفت إدارة نادي الاتحاد السعودي محاولاتها من أجل حسم صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح، من صفوف ليفربول الإنجليزي، قبل أيام من غلق أبواب موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن إدارة الاتحاد لم تستسلم في مفاوضاتها للحصول على خدمات صلاح خلال الميركاتو الجاري، وقررت مواصلة الضغط على ليفربول من أجل حسم الصفقة.

وذكرت التقارير أن إدارة الاتحاد حصلت على موافقة صلاح بتمثيل الفريق، لكن المدير الفني الألماني يورجن كلوب أخطر الإدارة برفضه فكرة رحيل اللاعب نظرًا للاعتماد عليه بشكل كبير مع الفريق.

ويرى كلوب أن رحيل صلاح هذا الصيف عن ليفربول سيتسبب في فقدان الفريق لجزء كبير من قوته في الموسم الجديد، وهو سيؤثر بالسلب على نتائج الفريق وقدرته على المنافسة على البطولات.

موعد مباراة الاتحاد والرياض والقناة الناقلة

ويستعد فريق الاتحاد لخوض مباراة صعبة أمام الرياض يوم الخميس المقبل على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المواجهة عبر قناة SSC بصوت المعلقين فهد العتيبي وأحمد النفيسة.