"السونار والكشف عن أمراض الحيوانات الأليفة" دورة تدريبية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع كلية الطب البيطري - جامعة الزقازيق، بتنظيم دورة تدريبية بعنوان "إستخدام السونار في التشخيص والكشف عن الأمراض في الحيوانات الأليفة" والتي حاضر فيها الدكتور محمد جمعة، أستاذ التخدير والجراحة و إستشارى طب ورعاية الحيوانات الاليفة بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار رفع كفاءة الأطباء البيطريين والإرتقاء بمستوى الأداء في مجال رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة، وأن هذه الدورات التدريبية تحتوي على جزء نظري وجزء عملي لتدريب الأطباء على استخدام الآشعة التشخيصية والسونار في كيفية تشخيص الأمراض التي تهدد الحيوانات الأليفة وطرق الوقاية منها، وخطة حماية هذه الحيوانات من مخاطر الأمراض وخاصة الأمراض المشتركة، وكيفية التعامل الصحيح مع أجهزة السونار، وذلك للإرتقاء بمستوي الأطباء البيطريين داخل الوحدات، وتقديم الخدمة الطبية البيطرية على أكمل وجه، حفاظاً على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وأشاد الحضور من الأطباء البيطريين المتدربين بسعادتهم وتقديرهم بالدورة التدريبية وما تحتويه من معلومات قيمة، وفي الختام تم تسليم المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية، مع توجية الشكر لهم علي الجهد والعمل المتميز والإلتزام أثناء حضور الدورة التدريبية، والتمني لهم بدوام التوفيق ومزيداً من العطاء للإرتقاء بمستوي الأداء في مجال رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة.

ويذكر أن إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، قاموا خلال شهر يوليو ٢٠٢٣، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٣ آلاف و ٣٩٦ ) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ ( ٩٧٥) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

كما قامت مديرية الطب البيطري عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الـ ٥ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤١٨ ألف و ٩٣٥) رأس ماشية مابين تحصين ( ٢١١ ألف و ٤٤٧ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٠٧ ألف و ٤٨٨ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٨٠٥٦) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد (٣٨٢٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.