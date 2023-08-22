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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تؤكد أهمية الحوار لضمان الحل السلمي للأزمة في النيجر

السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام وقلق تطورات الأوضاع في النيجر، مؤكداً على أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها الشقيق. 

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تفاصيل مكالمة وزير الخارجية سامح شكري بنظيره الأمريكي

 دعم مصر لكافة المساعى التي تستهدف نزع فتيل الأزمة

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على دعم مصر لكافة المساعى التي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطى وسيادة واستقرار النيجر، ويتسق مع قواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة.

 