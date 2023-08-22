أبناؤنا محرومون من الالتحاق بمدارس التمريض بالمنيا

نداء لوزير الصحة

نحن أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا، حيث حاولنا التقدم للالتحاق بمدارس التمريض التابعة للتأمين الصحى بالمحافظة، ولكن تم رفض استلام أوراقنا، حيث هناك قرار أو منشور ينص على أن التقديم فى مدارس التمريض التابعة للتأمين الصحى يقصر على أبناء المحافظة، أما أبناء المراكز التابعة للمحافظة فلا يحق لهم، وهذا يعتبر ظلمًا واقعًا علينا، حيث هناك البعض منا حاصل على مجموع فى الإعدادية أعلى من أبناء المحافظة نناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة القرار الذى ينص على اقتصار التقديم لمدارس التمريض على أبناء المحافظة وإتاحة ذلك لأبناء المراكز التابعة للمحافظة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع، والتكرم بذلك بسرعة حتى يتسنى لنا التقدم قبل انتهاء فترة التقديم، وجعلكم الله عونا لرفع الظلم عن المظلومين.

توقيعات عديدة/ من أولياء الأمور