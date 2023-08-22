إجراء قرعة علنية لاختيار حائزي رخص سيرفيس قنا

شهد حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات القرعة العلنية لإختيار الفائزين بخطوط السير الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة .

جاء ذلك بحضور محمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة المرور بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ،ومحمد حسن مدير المواقف بالمحافظة.

قرعة لاختيار 4 مواطنين

أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، انه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول علي ٤ خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة في ١١ يونيو الماضي ، واستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوعين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة ، وانطبقت الشروط علي عدد ٩ مواطنين ممن تقدموا بالطلبات ، وتم إجراء قرعة علنية صباح اليوم فيما بينهم لإختيار الفائزين الأربعة.

وأشار إلي أنه تم إستكمال فعاليات القرعة لتحديد ترتيب الخمسة الأخرين في القائمة الاحتياطية ، وفي حالة تعثر احد الفائزين شراء السيارة وإستكمال إجراءات الترخيص ، سيتم استبداله بأحد الموجودين في القائمة الاحتياطية وفقا لترتيب سحب إسمه خلال القرعة

وشدد السكرتير العام ، علي الفائزين الاساسين بسرعة إنهاء اجراءات شراء السيارات المطلوبة وفقا للاشتراطات المعلن عنها في موعد غايته شهر من تاريخ إجراء القرعة ، وفي حالة عدم شراء السيارة في الموعد المحدد أو التقدم لجهاز مدينة قنا الجديدة بما يفيد السير في اجراءات شراء السيارة ، سوف يقوم جهاز مدينة قنا الجديدة باتخاذ اللازم .