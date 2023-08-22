من‭ ‬يتلاعب‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الإزالة‭ ‬بغرب‭ ‬المنصورة

أصدر‭ ‬حى‭ ‬غرب‭ ‬المنصورة‭ - ‬محافظة‭ ‬الدقهلية‭ ‬قرارات‭ ‬إزالة‭ ‬رقم‭ ‬189‭ ‬و190‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬للتعدى‭ ‬على‭ ‬المسقط‭ ‬السماوى‭ ‬أعلا‭ ‬مسجد‭ ‬الرحمة‭ ‬بالعقار‭ ‬31‭ ‬شارع‭ ‬محمود‭ ‬حسانين‭ ‬من‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عارف‭ ‬بالمنصورة‭ ‬وضم‭ ‬هذا‭ ‬المسقط‭ ‬إلى‭ ‬شقتين‭ ‬مجاورتين‭ ‬للمسقط‭ ‬السماوى‭ ‬للمسجد،‭ ‬ضاربين‭ ‬بكافة‭ ‬القوانين‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬

وبتاريخ‭ ‬14‭/‬5‭/‬2023‭ ‬حضرت‭ ‬لجنة‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬حى‭ ‬غرب‭ ‬المنصورة‭ ‬وشرطة‭ ‬قسم‭ ‬أول‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الإزالة‭ ‬رقم‭ ‬189‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬وقرار‭ ‬الإزالة‭ ‬رقم‭ ‬190‭ ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالضبط‭ ‬وتركه‭ ‬بمنتهى‭ ‬الإهمال،‭ ‬وقاموا‭ ‬بإزالة‭ ‬نصف‭ ‬المساحة‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬فقط‭ ‬بدون‭ ‬حديد‭ ‬التسليح‭ ‬ليسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالتعدى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬فى‭ ‬شقة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭.‬

نستغيث‭ ‬باللواء‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التحقيق‭ ‬فى‭ ‬الأمر‭ ‬وإعادة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الإزالة‭ ‬كاملًا‭ ‬ورد‭ ‬الشىء‭ ‬لأصله‭ ‬لإعطاء‭ ‬كل‭ ‬ذى‭ ‬حق‭ ‬حقه‭.‬

أحد‭ ‬السكان

رجب‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيد

01003448605

