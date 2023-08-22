من يتلاعب فى تنفيذ قرارات الإزالة بغرب المنصورة
أصدر حى غرب المنصورة - محافظة الدقهلية قرارات إزالة رقم 189 و190 لسنة 2006 للتعدى على المسقط السماوى أعلا مسجد الرحمة بالعقار 31 شارع محمود حسانين من عبدالسلام عارف بالمنصورة وضم هذا المسقط إلى شقتين مجاورتين للمسقط السماوى للمسجد، ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط.
وبتاريخ 14/5/2023 حضرت لجنة مشكلة من حى غرب المنصورة وشرطة قسم أول لتنفيذ قرار الإزالة رقم 189 لسنة 2006 وقرار الإزالة رقم 190 لسنة 2006، ولم يتم التنفيذ بالضبط وتركه بمنتهى الإهمال، وقاموا بإزالة نصف المساحة من الخرسانة فقط بدون حديد التسليح ليسمح لهم بالتعدى مرة أخرى فى شقة كل منهما.
نستغيث باللواء محمود توفيق وزير الداخلية التحقيق فى الأمر وإعادة تنفيذ قرار الإزالة كاملًا ورد الشىء لأصله لإعطاء كل ذى حق حقه.
أحد السكان
رجب السيد إبراهيم عيد
01003448605