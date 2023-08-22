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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

من‭ ‬يتلاعب‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الإزالة‭ ‬بغرب‭ ‬المنصورة

اللواء‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭
اللواء‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬

أصدر‭ ‬حى‭ ‬غرب‭ ‬المنصورة‭ - ‬محافظة‭ ‬الدقهلية‭ ‬قرارات‭ ‬إزالة‭ ‬رقم‭ ‬189‭ ‬و190‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬للتعدى‭ ‬على‭ ‬المسقط‭ ‬السماوى‭ ‬أعلا‭ ‬مسجد‭ ‬الرحمة‭ ‬بالعقار‭ ‬31‭ ‬شارع‭ ‬محمود‭ ‬حسانين‭ ‬من‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عارف‭ ‬بالمنصورة‭ ‬وضم‭ ‬هذا‭ ‬المسقط‭ ‬إلى‭ ‬شقتين‭ ‬مجاورتين‭ ‬للمسقط‭ ‬السماوى‭ ‬للمسجد،‭ ‬ضاربين‭ ‬بكافة‭ ‬القوانين‭ ‬عرض‭ ‬الحائط‭.‬
وبتاريخ‭ ‬14‭/‬5‭/‬2023‭ ‬حضرت‭ ‬لجنة‭ ‬مشكلة‭ ‬من‭ ‬حى‭ ‬غرب‭ ‬المنصورة‭ ‬وشرطة‭ ‬قسم‭ ‬أول‭ ‬لتنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الإزالة‭ ‬رقم‭ ‬189‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬وقرار‭ ‬الإزالة‭ ‬رقم‭ ‬190‭ ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالضبط‭ ‬وتركه‭ ‬بمنتهى‭ ‬الإهمال،‭ ‬وقاموا‭ ‬بإزالة‭ ‬نصف‭ ‬المساحة‭ ‬من‭ ‬الخرسانة‭ ‬فقط‭ ‬بدون‭ ‬حديد‭ ‬التسليح‭ ‬ليسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالتعدى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬فى‭ ‬شقة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭.‬
نستغيث‭ ‬باللواء‭ ‬محمود‭ ‬توفيق‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬التحقيق‭ ‬فى‭ ‬الأمر‭ ‬وإعادة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬الإزالة‭ ‬كاملًا‭ ‬ورد‭ ‬الشىء‭ ‬لأصله‭ ‬لإعطاء‭ ‬كل‭ ‬ذى‭ ‬حق‭ ‬حقه‭.‬
أحد‭ ‬السكان
رجب‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيد
01003448605
 